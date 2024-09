Plus Wershofen

Wenn Wershofen zum Wilden Westen wird: Seit 40 Jahren feiern Cowboys und Flintenweiber das Fest in der Eifel

Von Werner Dreschers

i Wenn Wershofen zum Wilden Westen wird Foto: Werner Dreschers

Seit 40 Jahren frönen die Wildwestfreunde in Wershofen ihrem Hobby, das wurde munter gefeiert. Mehr als 150 Camper haben die großen Wiesen am Schützenhaus bevölkert. Ein gutes Besucherergebnis, freuten sich die Veranstalter. Dem Orga-Team gehören Manuela Lumpe und Manuela Pütz, Denise Masfat und Siggi Dedenbach an. Vorsitzender des St.-Sebastianus-Schützenvereins ist Stephan Lange.