Ehlingen

Eine Kulisse wie in Ehlingen, einem Ortsteil von Heimersheim, gibt es in vielen Orten im Kreis Ahrweiler: Da ist ein romantisches, gut gepflegtes Dorf mit einer sehr engen Dorfstraße, doch etwas stört: Überall stehen Autos herum, und es ist kaum noch ein Durchfahren der Straße möglich. Parkprobleme gibt es also nicht nur in Städten.