Wenn Karneval im Sommer gefeiert wird: 128 Kinder und Jugendliche bei Ahrbrücker Zeltlager Ahrlaaf dabei

i Zehn Tage voller Spaß und buntem Programm: Für die 128 Teilnehmer des diesjährigen Ferienlagers Ahrlaaf eine gelungene Mischung. Foto: Stefan Reuter

In eine in eine lebendige und fröhliche Zeltstadt verwandelt sich jüngst der Sportplatz in Auel. Unter dem Motto „10 Tage Lager Ahrlaaf“ erlebten 128 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Ahrweiler im Alter von 8 bis 15 Jahren in der Zeit vom 12. bis 21. Juli eine unvergessliche Ferienfreizeit.