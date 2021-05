Wenn die Praxis geschlossen hat: Ein Zahnarzt mit neuem Hang zur Edelschnulze

Musik ist neben Familie, sozialem Engagement und seinem Beruf als niedergelassener Zahnarzt mit ganzheitlichem Ansatz die vierte Passion von Dr. Wolfgang Voss. Waren seine bisherigen Aktivitäten unter anderem mit der Formation Next Patient Please (drei CD-Veröffentlichungen: „It’s only Me“, „Give a Little Smile“ und „Dream Police“) oder dem WM-Song „All One“ im Jahr 2014 vor allem von englischsprachigen Hits der 1980er-Jahre inspiriert, so geht Voss mit seinem neuen Stück „So wie du“, das er gemeinsam mit seinem Sohn Philipp als talentiertem Gitarristen eingespielt hat, neue Wege. „Edelschnulze eben“, meint der passionierte Musiker augenzwinkernd.