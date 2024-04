Plus Kreuzberg

Wenn die Ahr zur Wärmequelle wird: Kölner Studenten legen innovatives Energiekonzept für Kreuzberg vor

i Haben die Energiewende im Blick: die Masterstudenten der TH Köln. Unter Federführung von Professor Eberhard Waffenschmidt (links) haben Joshua Wickenhäuser, Nicolas Stark und Philipp Steffens ein innovatives Energiekonzept ausgearbeitet. Für Anke Hupperich, Ortsvorsteherin von Kreuzberg, ein toller Ansatz zur Ahrnutzung. Foto: Claudia Voß

Die Ahr als Wärmequelle nutzen – was sich zunächst nach einer rein fantastischen Idee anhört, könnte in Kreuzberg Wirklichkeit werden. Rund ein Jahr lang haben drei Studenten der Technischen Hochschule Köln (TH) im Rahmen ihres Masterstudiums „Erneuerbare Energien“ die Ortsgemeinde in Sachen Energie- und Wärmeversorgung analysiert und sich der Frage gewidmet, wie der Ort künftig möglichst klimaneutral mit Strom und Wärme versorgt werden könnte.