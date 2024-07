Plus Sinzig

Wenn der Zug vor dem Ziel die Fahrt beendet: Pendler kritisieren RE 5 zwischen Remagen und Koblenz

Von Frank Bugge

i Die Bahnlinie RE5 zwischen Remagen und Koblenz gilt als unpünktlich und unzuverlässig. Mitunter enden Züge gar nicht in Koblenz, sondern schon in Sinzig oder Andernach. Foto: Frank Bugge

Dass ein Zug mit Verspätung unterwegs ist, ist auf der linksrheinischen Strecke zwischen Köln und Koblenz nichts Ungewöhnliches. Wohl aber, was in einem Fall kürzlich geschah, nämlich dass „ein stark verspäteter RE 5 bereits in Sinzig oder Andernach, statt in Koblenz endet“, wie Michaela Schmitt aus dem Kreis Ahrweiler berichtet. Aktuelle Infos für Fahrgäste? Fehlanzeige. Die Bahnfahrer mussten dann sehen, wie sie weiter kommen, so Schmitt.