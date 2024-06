Plus Kreis Ahrweiler

Wenn der Wiederaufbau an der Kommunikation scheitert: Flutbetroffene klagen über Probleme mit der ISB

i Haben den Wiederaufbau eigentlich gut gemeistert, wäre das nicht das Kommunikationsproblem mit der ISB: Familie Gebhardt aus Ahrweiler. Foto: Jan Gebhardt

Bald drei Jahre ist die Ahrflut nun her. Wo nach der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 nur noch Ruinen zurückblieben, ist an vielen Stellen im Ahrtal das Leben zurückgekehrt. An anderen Stellen sich scheint dagegen noch nichts getan zu haben. Ein Grund hierfür liegt in der mitunter schwierigen Kommunikation mit der ISB. Wir haben uns bei Betroffenen einmal umgehört.