Plus Kempenich Wenn der Wald zum Spielzimmer wird: 13. Erlebnistag lockte Hunderte Besucher nach Kempenich Von Hans-Josef Schneider i Es war wieder einiges los im Kempenicher Wald: Wie etwa Feuer in alten Zeiten gemacht wurde, konnten Besucher bei Waldmeisterin Monika Schmitz hautnah miterleben. Foto: Hans-Josef Schneider Die Zahl 13 muss keineswegs ein schlechtes Omen sein. Die Veranstalter des 13. Walderlebnistages auf dem Steinrauschgelände in Kempenich können dies bestätigen, denn mit geschätzt über 700 Besuchern wurde nach Ansicht von Bruno Jaeger, dem Mitinitiator und Hauptverantwortlichen, eine bisher in diesem Umfang nicht bekannte Resonanz registriert. Lesezeit: 3 Minuten

Die Begleiterscheinungen des Besucherstroms: parkende Autos auf mehreren Hundert Metern beidseitig der K 56 in Richtung Cassel sowie in Bergstraße und „In der Hardt“ und in Dreierreihen auf der Wiese und am Waldrand, Würstchen, Fritten und Brötchen, die kurzfristig beim örtlichen Lieferanten nachgeordert werden mussten, ein restlos ausverkauftes Kuchen- und Waffelbuffet ...