Kreis Ahrweiler

Weltweite Unterstützung für das Katastrophengebiet: Von Schaufeln bis Riesenspenden

Die Unwetterkatastrophe im Ahrtal hat enorme Verwüstungen und Schäden verursacht und unglaubliches Leid über die Menschen in der Region gebracht. Es wird sehr lange dauern, bis die Schäden repariert sind, und vieles wird auch unwiederbringlich verloren sein. Was jedoch Mut macht, ist die große Hilfsbereitschaft der Menschen. Tausende Helfer im Katastrophenschutz, aber auch Firmen und zahllose Privatpersonen packen mit an und helfen auf vielfältige Weise. Die RZ hat zusammengetragen, was an Hilfen in den vergangenen Tagen auf die Beine gestellt wurde. Und das auch weit über das Verbreitungsgebiet hinaus: