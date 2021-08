Bad Neuenahr-Ahrweiler

Weltkriegsüberbleibsel in Bad Neuenahr: Bombe erfolgreich entschärft

Mitarbeiter einer Kampfmittelsondierungsfirma sind in Bad Neuenahr am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr auf eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gestoßen. Der genaue Fundort des Blindgängers aus dem zweiten Weltkrieg befand sich im Dahlienweg in der Nähe des Peter-Joerres-Gymnasiums.