Weitere Ehrung für ein politisches Urgestein: Wappenteller der VG Brohltal für Horst Daleki

Horst Daleki ist ein politisches Urgestein. Der 83-Jährige war jahrzehntelang als Sozialdemokrat auf verschiedenen politischen Ebenen im Brohltal aktiv und prägte, so lobt die Verbandsgemeinde, maßgeblich die Entwicklung seiner Heimat. Das alles war nun eine Auszeichnung wert.

Bürgermeister Johannes Bell (rechts) überreichte Horst Daleki den Wappenteller der Verbandsgemeinde Brohltal für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal/Peter Engels

Sein jüngster Besuch bei Bürgermeister Johannes Bell zeigt, dass Horst Daleki nach seinem Umzug nach Cochem an die Mosel auch weiterhin ein großes Interesse an der kommunalen Politik und seiner Heimat hat. Dafür hat ihm Bürgermeister Johannes Bell jetzt den Wappenteller der Verbandsgemeinde Brohltal verliehen.

Engagement begann mit Gründung des Ortsvereins

Dalekis kommunalpolitisches Engagement begann mit der Gründung des SPD-Ortsvereins Weibern im Jahr 1969. Bereits ein Jahr später folgte die SPD Brohltal, deren Initiator er ebenfalls war. Als unbequemer, aber zupackender Genosse gestaltete er die Politik vor Ort mit. Insgesamt war er 31 Jahre lang Gemeinderatsmitglied, davon 15 Jahre SPD-Fraktionssprecher.

Von 1999 bis 2014 übernahm er als Erster Beigeordneter einen eigenen Geschäftsbereich. Auf Ebene der Verbandsgemeinde setzte er sich 30 Jahre lang von 1989 bis 2019 als Mitglied des Verbandsgemeinderates ein, davon zehn Jahre als SPD-Fraktionssprecher. Dem Kreistag Ahrweiler gehörte er von 1998 bis 2014 an.

Daleki erhielt die Ehrennadel des Landes

Neben der Kommunalpolitik gründete Daleki die erste Damen-Handball-Mannschaft des TuS Weibern im Jahr 1967. Als erster und langjähriger Trainer der neuen Formation machte er sich einen Namen.

Für seine vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Kommunalpolitik und der Gesellschaft hat Horst Daleki in seinem Leben viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. Im Jahr 2005 wurde er beispielsweise mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und 2010 den Wappenteller der Ortsgemeinde Weibern ausgezeichnet. Zu seinem 75. Geburtstag überreichte ihm Andrea Nahles für Verdienste in der SPD die Willy-Brandt-Medaille. Nun also der Wappenteller der VG.

Geehrter übt Ehrenämter gern aus

Daleki bedankte sich für die Ehrung und betonte, dass er seine ehrenamtliche Tätigkeit gern ausgeübt habe. Er freue sich, weiterhin in Kontakt mit der Verbandsgemeinde zu bleiben und sie nach Möglichkeit auch weiterhin zu unterstützen. red