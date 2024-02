Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Weitere Demos angekündigt: Aktionsbündnis „SolidAHRität“ macht mobil Eine der größten Demonstrationen in der Geschichte des Kreises Ahrweiler mit rund 5000 Menschen fand am 28. Januar gegen rechts und für die Wahrung der Demokratie angesichts der Enthüllungen des Nachrichtenportals „Correctiv“ über ein Geheimtreffen der Partei AfD mit Neonazis in Potsdam auf dem Ahrweiler Marktplatz statt. Von Judith Schumacher

Die Organisatoren der Veranstaltung hatten sich Mitte Januar zusammen gefunden mit dem Ziel, die AfD in den Parlamenten zu verhindern, insbesondere bei den am 9. Juni stattfindenden Kommunal- und Europawahlen. Jetzt stellten sie sich in einem Pressegespräch im Ahrweiler Hotel Stern vor und kündigten weitere Aktionen an. Die nächste Veranstaltung wird ...