Weitere Betreuungsmöglichkeiten

Das Gelände des Naturfreundehaus Laacherseehaus hat sich vor ein paar Tagen in ein Kinder- und Jugendcamp verwandelt. Organisiert vom Bezirksjugendwerk der AWO Rheinland, der Arbeiter Samariter Jugend in Rheinland-Pfalz, den Fal-ken und der DGB Jugend Rhein-land-Pfalz und Saarland, können hier Kinder und Jugendliche montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr be-treut werden. Das kostenlose nied-rigschwellige Angebot, bei dem auch ein mobiler Kletterfels und ein sogenanntes Soccercage zum Einsatz kommen, richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren.