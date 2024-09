Plus Ahrweiler

Weinwochen in Ahrweiler bei bestem Wetter: Wie die Gäste das Fest erlebt haben

Von Horst Bach

i Die neue Burgundia Laura Graf strahlte mit Bacchus Bernd Krah bei ihrer Proklamation am Freitagabend um die Wette. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Zum Mekka der Weinfreunde ist am vergangenen Wochenende die Ahrweiler Innenstadt geworden. Dort haben am Freitagnachmittag die Weinwochen begonnen. Alle Jahre wieder heißen die vier mächtigen Stadttore im mittelalterlichen Ahrweiler die Besucher am ersten und zweiten Septemberwochenende zu der Veranstaltung willkommen, um die besten Tropfen der Ahrweiler Winzer zu verkosten.