Weinfestival in Bachem: Festzug bringt das Dorf zum Leuchten

Neben den Weinständen und dem beliebten Weinlesezug der 10.000 Lichter am Sonntagabend dürfen sich die Gäste über Livebands auf der Hauptbühne am Festplatz sowie auf der Nebenbühne an der sogenannten schiefen Brücke freuen. Neben den Weingütern Kurth, Peter Lingen, Peter Kriechel und der Dagernova Weinmanufaktur stehen auch die Bachemer Karnevalsgesellschaft, die Bürgergemeinschaft und der Junggesellenverein wieder mit einem breiten Angebot an Ahrweinen bereit. Für weitere Genüsse sorgen deftige Flammkuchen, Käsespätzle, Grillspezialitäten, Crêpes und Süßwaren.

Spannende Proklamation

Los geht es am Freitagabend, wenn alle mit Spannung auf die Proklamation der neuen Weinmajestäten warten. Um 19.30 Uhr wird das Geheimnis gelüftet, wer auf Meret Kurth als Bachemer Weinhoheit 2024/25 folgen wird. Samstags um 16 Uhr gibt es eine Dorfführung mit Weingott Bacchus. Um 17.30 stellt die neue Weinhoheit die Festweine und Weingüter vor und steht für Autogramme zur Verfügung. Am Sonntag um 15 Uhr steht eine Weinbergsführung inklusive Weinprobe auf dem Programm. Kosten: 20 Euro pro Person.

Höhepunkt wird der weit über das Ahrtal hinaus bekannte Weinlesezug der 10.000 Lichter sein, der am Sonntagabend ab 20 Uhr die Bachemer Straßen rund um den pittoresken Ortskern feierlich zum Leuchten bringen wird. Mit bunt strahlenden Fußgruppen, liebevoll dekorierten und illuminierten Festwagen und beleuchteten Musikgruppen wird der Festzug sich durch die Gassen von Bachem schlängeln. Krönender Abschluss wird der Festwagen der neuen Bachemer Weinhoheit sein, der ebenfalls mit schillernden Lämpchen ausgestattet sein wird.

Musik auf zwei Bühnen

Das Musikprogramm auf den zwei Bühnen bietet eine Fülle an Sounds und Musikrichtungen. Am Freitagabend spielt die siebenköpfige Coverband Soul7 aus Köln Soul, Funk, Pop und R&B. Von Adele über Beyoncé über Stevie Wonder und Earth, Wind & Fire bis hin zu Pharrell Williams und Bruno Mars reicht das abwechslungsreiche Repertoire.

Am Samstag stehen auf der Hauptbühne die Bands Copix und Soulcake auf dem Programm. In der Kölner Musikszene ist Copix seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Institution. Ob Disco oder Pop, Hip-Hop oder Rock – die Band versteht es, die unterschiedlichen Genres rockig, energiegeladen und vor allem tanzbar zu interpretieren. Die elfköpfige Bonner Band Soulcake lädt mit kraftvollem Sound, energiegeladenen Bläsersätzen und mehrstimmigem Gesang zum Tanzen und Feiern ein. Auf der Nebenbühne lässt am Samstagabend die Ahrtaler Band Barlala zeitlose Titel von The Cure über David Bowie bis hin zu Lana Del Rey erfrischend neu klingen.

Zeitlose Klassiker im Programm

Am Sonntag haucht MAK's Trio zeitlosen Klassikern neues Leben ein. Rockabilly, Soul und Blues verschmelzen zu einem unverkennbaren Sound mit Songs von Legenden wie Gloria Gaynor, Amy Winehouse, Prince, Elvis Presley, Tina Turner, den Beatles, den Stones und vielen mehr. Die Band Acoustic Alley interpretiert auf der Nebenbühne Hits aus den vergangenen sieben Jahrzehnten, überwiegend mit akustischen Gitarren, Bass und Percussion.

Für noch mehr Abwechslung und Festival-Flair sorgt am Freitag und Samstagabend DJ Dezibel mit den besten Party-Hits. An den Festnachmittagen unterhalten verschiedene Blasorchester wie die Rhein-Ahr-Spatzen oder De Böllekes mit beschwingter Blasmusik die Gäste. red

Infos und Programm gibt es unter www.ahrtal.de/festiwein