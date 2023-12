Plus Ahrweiler Weihnachtsmarkt: Ahrweiler bringt den Advent zum Leuchten Die Kulisse ist perfekt, das Angebot an den Ständen alles außer gewöhnlich und regional, die Stimmung familiär. Der Ahrweiler Weihnachtsmarkt, der am Freitag vor dem ersten Advent bei idealem Glühweinwetter eröffnet wurde, galt schon immer als etwas Besonderes. Und dieses Versprechen hält er auch weiterhin. Von Beate Au

Das Aroma von Glühwein liegt in der Luft. Es riecht nach Bratwurst und Reibekuchen. Ahrweiler leuchtet im vorweihnachtlichen Glanz, und zwischen den rund 30 Buden genießen Gäste und Einheimische den Ausflug in eine heile Welt, so als hätte es Corona und die Flut nie gegeben. Die Händler halten Ahrweiler gern ...