Kreis Ahrweiler

Was gibt es Schöneres im Advent, als mit der Familie über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und sich dort auf das bevorstehende Fest einstimmen zu lassen? Da wird es Jung und Alt so richtig weihnachtlich-festlich ums Herz. Aber in Corona-Zeiten stehen selbst traditionelle Weihnachtsmärkte auf der Kippe. Finden sie statt, finden sie nicht statt? Für die Verantwortlichen eine schwierige Entscheidung. Die RZ hat sich in der Region umgehört.