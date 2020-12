Kreis Ahrweiler/Wassenach

Es hat schon eine lange Tradition: Jedes Jahr malt Beate Heinen, die Frau hinter den Grafiken der Rubrik „Nachgedacht“ in der Rhein-Zeitung, ein Weihnachtsbild. So auch im Corona-Jahr 2020. Doch das allbestimmende Virus hat die 76-jährige Künstlerin aus Wassenach nur bedingt bei der Arbeit an ihrem Gemälde beeinflusst.