Plus Weibern Weiberner Weihnachtsmarkt freut die Kleinen: Erlös fließt in Kinder- und Jugendaktionen Bevor der erste Glühwein über die Theke gereicht wurde, stand auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Weibern fest: Vom Erlös wird wieder der Nachwuchs im Dorf profitieren. Von Hans-Josef Schneider

Im vergangenen Jahr kamen 3900 Euro zusammen. Ein Teil davon wurde in ein Kinderfest investiert, der Rest an örtliche Einrichtungen für Jugendliche gespendet. „Dabei haben wir kein Geld verteilt, sondern das angeschafft, was sich Schulen oder Kindertagesstätten gewünscht hatten“, berichtet Wehrführer Björn Schulz und fährt fort: „Es ist bei uns ...