In der Weiberner Feuerwehr hat sich in den vergangenen zwölf Jahren vieles zum Positiven verändert. Sie ist mehr denn ja ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde, was sich unter anderem in dem jährlichen Ströbelturnier zeigt, das man aus Österreich importiert und das viele Freunde in der Eifel gefunden hat.