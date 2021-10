Gehend ihre Umwelt erkundet hat die Berliner Künstlerin Karla Sachse schon im vergangenen Jahr im Rahmen ihres „Artist in Residence“-Aufenthalts im Kunstpavillon Burgbrohl. Jetzt war sie auf ein Neues rund um den Herchenberg in Oberlützingen unterwegs. Aber nicht allein: Ihrer „Einladung zum Gehen“ war eine gute Handvoll Menschen gefolgt, die sich mit Karla Sachse auf den Weg machten – schweigend, immer dem nachspürend, was sie gerade erlebten.