Weg für Wiederaufbau geebnet: Erste Stadtratssitzung nach der Katastrophe – Der Blick geht nach vorn

Der Schaden, den die Flut in der Nacht zum 15. Juli in Bad Neuenahr-Ahrweiler angerichtet hat, lässt sich kaum in Worte fassen. Der umfangreiche Lagebericht, den Bürgermeister Guido Orthen und der Erste Beigeordnete Peter Diewald bei der ersten Stadtratssitzung nach der Katastrophe abgaben, lässt erahnen: Auf die Stadt kommt viel Arbeit zu. Auch wenn die Verwaltung derzeit noch damit beschäftigt ist, die Versorgungsstruktur für die 25.000 betroffenen Menschen wiederherzustellen und sie gut über den Winter zu bringen, wurden im Stadtrat bereits die ersten Weichen für den Wiederaufbau gestellt.