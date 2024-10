Plus Ahrweiler

Wechsel an Spitze der Feuerwehren im Kreis Ahrweiler: Michael Zimmermann tritt zurück

Von Jochen Tarrach

i Überraschend hat Michael Zimmermann aus Rolandswerth aus persönlichen Gründen seinen Posten als Brand- und Katastrophenschutzinspekteur im Kreis Ahrweiler aufgegeben. Foto: Jochen Tarrach

Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur (BKI) Michael Zimmermann aus Rolandswerth ist nach etwas mehr als sechs Jahren im Amt zum 31. Oktober 2024 von seiner Aufgabe an der Spitze der Feuerwehren im Kreis Ahrweiler zurückgetreten. Er war für zehn Jahre in das Amt gewählt worden und damit Chef von rund 2100 aktiven Blauröcken in 91 Wehren.