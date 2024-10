Plus Wassenach Wassenach steht vor Veränderungen: Mensa für Schule und Kita Von Martin Ingenhoven i Der Kindergarten Wassenach wird mit einem Anbau erweitert. Hierdurch muss ein bisher viel genutzter Weg verlegt werden. Foto: Martin Ingenhoven Etwa 1200 Einwohner, dazu ein Kindergarten und eine Grundschule, das ist der kleine Ort Wassenach in der Verbandsgemeinde Brohltal unweit des Laacher Sees. Doch das Ortsbild im Zentrum steht vor größeren baulichen Veränderungen. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir sind in der besonderen Lage, dass sich sowohl die Kindertagesstätte als auch die Schule in Trägerschaft der Ortsgemeinde befinden“, erklärt Wassenachs Ortsbürgermeister Manfred Sattler. Alle anderen Grundschulen im Brohltal befinden sich in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Zudem liegen beide Gebäude in unmittelbarer Nähe voneinander in der Mitte des Dorfes – ...