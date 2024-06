Plus Heimersheim

Waschfrau, Kartoffelfrau und Hühnermarkt: Heimersheimer Skulpturen prägen die Dorfgeschichte

Von Judith Schumacher

i Die Kartoffelfrau wurde von Ralf Bell-Schäfgen von der Netzer Mühle geschaffen. Foto: Judith Schumacher

In der RZ-Serie „Eifler Originale“ richtet sich der Fokus auf Heimersheim, wo an drei Standorten auf die regionaltypische Historie mittels Skulpturen gedacht wird. So wie die Erdbeerfrau in Kripp an die Erdbeerfelder erinnert, dort wo jetzt ein Neubaugebiet angesiedelt ist, hat in Heimersheim der Bildhauer Ralf Bell-Schäfgen von der Netze-Mühle im Brohltal die Skulptur „Heimesche Jromperefett“ geschaffen.