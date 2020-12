Kreis Ahrweiler

Ach, das ist ja nur in China, das wird schon nicht zu uns kommen …“. So wie Anjo Närdemann aus Remagen-Kripp haben viele gedacht, als die ersten Meldungen zum Coronavirus in Fernost zum Jahresbeginn 2020 verbreitet wurden. „Was für ein naiver Irrtum“, weiß auch die Schulleiterin vom Rhein, spätestens seit Covid-19 unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat.