Sinzig

Sollte der Edeka-Markt in Sinzig einen neuen Standort erhalten, könnte sich auch etwas auf dem Gelände an der Kölner Straße tun, wo sich aktuell noch der Einkaufsmarkt befindet. Konkrete Pläne gibt es jedenfalls schon. „Quartier Kölner Straße“ heißt das Projekt, das Markus Wahl von City-Immobilien in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Architekt Michael Schneider aus Koblenz den Mitgliedern des Bauausschusses und des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung in ihrer gemeinsamen Sitzung in der Rudi-Altig-Sporthalle vorgestellt haben.