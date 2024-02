Warum Selbsthilfe so wichtig ist: Projekt Kiss Ahr unterstützt Menschen im Ahrtal

Die Flut im Ahrtal ist auch heute noch tief im Kopf der Betroffenen verankert. Um die psychischen Folgen besser zu bewältigen, bietet die Kiss Ahr, als Teil der Wekiss (Westerwälder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe), verschiedene Selbsthilfegruppen im Ahrtal an. Warum aber Selbsthilfe so wichtig und was das Ziel dieser Initiative ist, haben uns zwei Experten im Gespräch verraten.