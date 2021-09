Plus

Das Gründungsbüro der Hochschule Koblenz hat die Court Culture App GmbH als Start-up des Jahres ausgezeichnet. Die gleichnamige kostenlose App des Start-ups zeigt in einer Übersichtskarte die nächstgelegenen öffentlichen Sportplätze in der eigenen Umgebung an, und eine Freizeitliga ermöglicht es den Sportlern, gegeneinander anzutreten und Punkte zu gewinnen.