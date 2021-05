Ungewöhnliche Einsätze ist man bei den Feuerwehren des Kreises durchaus gewohnt. Einen bisher wohl einmaligen Einsatz aber absolvierten die Vertreter der Brand- und Katastrophenschutzeinheiten des Kreises am Samstag vor dem Impfzentrum in Gelsdorf. Sie hatten sich zu einer Demonstration versammelt, um darauf hinzuweisen, dass es langsam Zeit wird, dass die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Co. durch Corona-Schutzimpfungen für ihre Hilfseinsätze im Kreis geschützt werden.