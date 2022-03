Am letzten Wochenende im April werden die vier Verkehrsvereine aus Altenahr, Mayschoss, Rech und Dernau die Wander- und Weinsaison 2022 eröffnen: Ab dem 23. April sowie an allen Maiwochenenden und an den Feiertagen laden sie zum „Wandern für den Wiederaufbau“ auf den Rotweinwanderweg ein.