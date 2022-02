Generationswechsel im Forstamt Ahrweiler in Heimersheim: Nach 36 Jahren in Diensten der Landesforsten ist Forstbeamter Bolko Haase, Leiter des Forstamtes Ahrweiler, im Januar in den Ruhestand versetzt worden. Seine Nachfolgerin wird die 31-jährige Christina Haensch. Sie übernimmt eine Aufgabe mit Herausforderungen.