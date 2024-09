Plus Sinzig Waltraut Thormann hat ihr Amt beim TV Sinzig 08 abgegeben: Langjährige Vorsitzende tritt in die zweite Reihe Von Silke Müller i 24 Jahre lang war Waltraut Thormann Vorsitzende des TV Sinzig 08. Foto: Silke Müller Generationen im Turnverein (TV) Sinzig 08 sind mit ihr an der Spitze groß geworden: Die Rede ist von Waltraut Thormann. 24 Jahre lang war sie Vorsitzende des größten Vereins der Barbarossastadt. Bei den jüngsten Neuwahlen hat sie ihr Amt genauso zur Verfügung gestellt wie ihr Stellvertreter Peter Langelage, der diese Position 22 Jahre bekleidete. Damit geht im TV Sinzig eine Ära zu Ende. Lesezeit: 4 Minuten

Rückblick auf 2000: In jenem Jahr wurde Waltraut Thormann zur Vereinschefin gewählt. Ihr Engagement im TV Sinzig jedoch hat bereits viel früher begonnen. Denn schon 1994 wurde sie erstmals in den Vorstand gewählt. Damals, so berichtet die heute 75-Jährige, habe ihre Übungsleiterin mit Blick auf die anstehenden Neuwahlen Freiwillige gesucht. ...