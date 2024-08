Plus Walporzheim

Walporzheim: Wo das Weinfest noch richtig gemütlich ist

Von Jochen Tarrach

i uf dem gemütlich eingerichteten Festplatz in Walporzheim ließ es sich prächtig feiern. Foto: Jochen Tarrach

Ländliches Weinfest in Walporzheim, das ist nicht so wie manch anderes Weinfest an der Ahr. Keine Massenaufläufe und kein Eintrittsgeld und auch kein riesiges Gedrängel an überfüllten Weinständen, sondern fröhliches Zusammensein von Einwohnern, den Mitgliedern der Ortsvereine und Gästen bei bester musikalischer Unterhaltung auf dem von romantischen Fachwerkhäusern umgebenen zentralen Dorfplatz.