Walderlebnistag in Kempenich am 8. September: Welche Neuheiten es gibt Von Hans-Josef Schneider Einblicke in seine Arbeit und viel Wissenswertes über Bienen vermittelt der Imkerverein Kempenich. Foto: Hans-Josef Schneider (Archiv) Der Walderlebnistag im Steinrausch bei Kempenich, der am Sonntag, 8. September, zum 13. Mal stattfindet, wird zwischen 13 und 18 Uhr nach bewährtem Konzept ablaufen, aber auch wieder einige Neuheiten enthalten. Dazu gehören eine Lesung für Kinder, das Feuermachen mit einer Waldmeisterin und kreatives Malen. Offizielle Eröffnung ist um 13 Uhr durch Ortsbürgermeister Dominik Schmitz, VG-Bürgermeister Johannes Bell und Sahra Stein, Geschäftsführerin Vulkanpark Lacher See.

Neben der Teilnahme an vielfältigen Programmpunkten besteht auch die Möglichkeit, sich auf dem Walderlebnispfad von Märchen- und Sinnestafeln in den Bann ziehen zu lassen oder sich auf dem großen Abenteuerspielplatz aktiv zu betätigen. Zum Besuch des Walderlebnistages kann auch der Vulkan-Express genutzt werden. Erste Abfahrt ist um 9.30 Uhr in ...