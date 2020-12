Wald bei Dümpelfeld brennt: Feuerwehr im Einsatz

Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 19:14 Uhr

Ein brennender Schuppen in Dümpelfeld hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Um 14.40 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Adenau über eine Rauchsäule im Wald zwischen Dümpelfeld und Hönningen informiert. Dort brannte es auf einem Privatgrundstück, von wo aus das Feuer auf den angrenzenden Wald übergriff. Rund 800 Quadratmeter Laubwald standen in Flammen. Im Einsatz waren rund 50 Kräfte der Feuerwehren der VG Adenau und der VG Altenahr. Eine Rückemaschine des Forstamtes wurde eingesetzt, um gestapeltes Holz auseinanderzuziehen, das Feuer gefangen hatte. Landwirte lieferten 30 000 Liter Löschwasser. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. fbl