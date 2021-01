Kreis Ahrweiler

Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Landtagswahl am 14. März keine gewöhnliche Wahl wird. Es könnte durchaus sein, dass in den Wahllokalen aufgrund der Corona-Pandemie gähnende Leere herrscht. Auch für die Rathäuser im Kreis bedeutet die Vorbereitung der Wahl in diesem Jahr eine besondere Herausforderung – aus mehreren Gründen.