Zwei der 129 Wahlorte für die Landratswahl im Kreis Ahrweiler wurden dem Wort „Wahllokal“ im wahrsten Wortsinne gerecht: In den Versorgungszelten für die Flutbetroffenen in Ahrbrück und Altenburg wurde neben Wahlkabinen und Wahlurnen zunächst das Mittagessen angeboten, später gab es in diesen „Lokalitäten“ noch Kaffee und Kuchen.