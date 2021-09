Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale zur Bundesstagswahl schließen, wird man deutschlandweit – und auch in der Verbandsgemeinde (VG) Adenau – gespannt auf die Ergebnisse blicken. Ob sich bereits abzeichnet, welche künftige Regierung am Ruder sein wird, ist keineswegs gewiss. In der VG Adenau wird man hingegen Gewissheit darüber haben, wer in den kommenden acht Jahren an der Spitze der Verbandsgemeindeverwaltung steht.