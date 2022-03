Von wegen, dass der Amtsschimmel keine eingelaufenen Verfahrenswege verlassen und kein Galopp kann: In einem „Außentermin“ haben die Bürger von Marienthal geschlossen im Zelt in der Dorfmitte ihre Anträge auf Zuschuss zur Finanzierung der Anschluss-Stationen in ihren Wohnungen und Häusern ans Dorfwärmenetz ordentlich und komplett ausgefüllt, abgegeben und damit in weiteren sicheren Schritt zur Realisierung des Projekts gemacht.