Wähler haben entschieden: Das sind die neuen Sinziger Ortsbeiräte

i In der Jahnhalle in Sinzig mussten die Wähler teils Schlange stehen und auf die nächste freie Wahlkabine warten Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Insgesamt 60,4 Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt Sinzig haben bei den Ortsbeiratswahlen am Sonntag ihr Kreuzchen gemacht. Allerdings ist die Wahlbeteiligung in der Kernstadt und den Ortsteilen durchaus unterschiedlich: In der Kernstadt waren es 54,7 Prozent, in Bad Bodendorf 60,1 Prozent, in Franken 68,7 Prozent, in Koisdorf 75,6 Prozent, in Löhndorf 75,1 Prozent und in Westum 67,9 Prozent.