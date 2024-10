Plus Burgbrohl

Vulkan- und Panoramaweg im Brohltal sehr beliebt: Rückblick auf eine erfolgreiche Saison

Von Martin Ingenhoven

i Sie sorgen dafür, dass der Vulkan- und Panoramaweg im Brohltal gut in Schuss bleibt: die fleißigen ehrenamtlichen Wegepaten. Foto: Werner Müller

Seit einigen Jahren gehört der Vulkan- und Panoramaweg im Brohltal zu den Ausflugszielen, die Wanderfreunde aus nah und fern nach Burgbrohl locken. In einer weit gezogenen Schleife zieht sich der Weg ausgehend vom größten Ort des Brohltals über Tönisstein und Lützingen hinüber nach Buchholz, um von dort in einem Abstieg den Ausgangspunkt in der Burgbrohler Ortsmitte zu erreichen.