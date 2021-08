Mit der Not kommen die Geschäftemacher und Abzocker. Die großartige Arbeit der vielen Freiwilligen ist kostenlos. Aber manche Arbeiten müssen von Firmen ausgeführt werden, da nur deren Mitarbeiter das Fachwissen und die notwendigen Geräte haben. „Es tummeln sich immer mehr Haie in dem Spendenbecken“, beschreibt es ein Helfer, der unter anderem in Antweiler arbeitet.