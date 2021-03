Sind am späten Abend die Grillwürstchen ausgegangen und die Gäste noch hungrig? Macht nichts. Es gibt noch reichlich Nachschub – aus dem Automaten. Bisher gibt es in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nur einen einzigen Verkaufsautomaten, um Tag und Nacht frische Ware anbieten zu können: den einer Metzgerei neben dem Ahrtor in Ahrweiler. Bleibt dies eine Ausnahme, oder werden solche Automaten zukünftig zum Stadtbild gehören? So ganz einig war sich der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt in seiner Sitzung am Montag darüber nicht.