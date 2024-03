Plus Sinzig

Vorentscheid der Deutschen Meisterschaft in Sinzig: Wenn aus Brettspielen Ernst wird

Von Judith Schumacher

i In lockerer, aber konzentrierter Atmosphäre traten elf Teams mit insgesamt 44 Teilnehmern im Schloss bei dem Vorentscheid gegeneinander an. Foto: Judith Schumacher

Überschreibt man die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel mit Schillers berühmtem Zitat „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ so ging es beim großen Vorentscheid im Sinziger Schloss überaus menschlich zu. Im großen Saal des altehrwürdigen Gemäuers saßen sich an Vierertischen elf Teams aus Deutschland mit 44 Teilnehmern hochkonzentriert, aber in lockerer Atmosphäre gegenüber.