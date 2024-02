Der Straßenkarneval hat in Wiesemscheid eine lange Tradition. Seit mehr als 40 Jahren wird er in dem Eifelort unweit des Nürburgrings bunt und ausgelassen gefeiert. Doch in diesem Jahr wird alles ein wenig anders aussehen. Denn statt wie bisher tagsüber werden die Feierlichkeiten am Karnevalsfreitag, 9. Februar, in den Abendstunden stattfinden.