Windkraft: Dieses Thema bewegt seit einiger Zeit die Sinziger Bürger. Konkret geht es um den Bau eines Windparks in einem Waldstück im Harterscheid hinter der A 61. In seiner Sitzung am Donnerstag, 5. Mai, soll der Stadtrat entscheiden, ob ein entsprechendes Verfahren eingleitet wird – oder nicht.