Plus Remagen

Vor dem großen Fest: Remagen stellt neue Weinmajestäten vor

i Das sind die neuen Weinmajestäten von Remagen: Der Weinkönigin Viktoria Langen (Mitte) werden als Prinzessinen Karolina Schmitz (links) und Janina Filla zur Seite stehen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Alle Jahre wieder gibt es auch in Remagen eine neue Weinkönigin. Auch wenn die kleine Stadt am Rhein keine große Weinbautradition aufweisen kann, hält man stolz an dieser Tradition fest. Im Vorfeld des alljährlichen Weinfestes auf dem Marktplatz wurden jetzt die neuen Weinmajestäten im Rahmen einer geselligen Runde vorgestellt.