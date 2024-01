70 Jahre ist es her, dass die Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus in Kempenich um eine Glocke bereichert wurde. Sie war zu Ehren des damaligen Dechanten Michael Müller gespendet worden. Ein Grund für die RZ, einen Blick in die Schulchronik der Gemeinde Kempenich zu werfen und die Ereignisse des Jahres 1954 Revue passieren zu lassen.