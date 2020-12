Weibern

Man schreibt den 15. Dezember 1870. Es herrscht Eiseskälte, es liegt Schnee, und der Wind weht kräftig. Da taucht am Himmel plötzlich ein Ballon auf. Dieses Ereignis sorgt im kleinen Eifeldorf Weibern natürlich für Aufregung. Auch bei den Schülern, die zusammen mit ihrem Lehrer Matthias Fink zum Landeplatz eilen. Was sie dort vorfinden, woher der Ballon kam und warum er notlandete – alles das kann man jetzt nachlesen in der vierten Ausgabe der Heimatgeschichten.